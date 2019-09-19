Прокуратура: мінер мосту Метро не висував будь-яких вимог корисливого чи політичного змісту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Київська місцева прокуратура № 4 повідомила, що чоловік, який 18 вересня 2019 року, здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту-метро та вчиняв хуліганські дії — не висував будь-яких вимог корисливого чи політичного змісту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України”, — сказано у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.
“За погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року, здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії”, — вказано у повідомленні.
У пресслужбі відзначили, що будь-яких вимог корисливого чи політичного змісту зловмисник не висував та вчинення своїх дій нічим не аргументував.
На місці вчинення злочину, а також в інших місцях, де були проведені невідкладні обшуки, вибухівки і зброї не знайдено. Внаслідок проведення працівниками “КОРД” спецоперації по затриманню зловмисника ніхто не постраждав.
Як писав УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що візьме на особисті поруки мінера столичного мосту Метро та надасть допомогу у подальшій реабілітації.