Прокуратура: минер моста Метро не предъявлял каких-либо требований корыстного или политического содержания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Киевская местная прокуратура № 4 сообщила, что мужчина, который 18 сентября 2019 года, совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту-метро и совершал хулиганские действия — не выдвигал каких-либо требований корыстного или политического содержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины”, — сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
“По согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия”, — указано в сообщение.
В пресс-службе отметили, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал.
На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не найдено. В результате проведения работниками “КОРД” спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.
Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на личные поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.