Прокуратура: минер моста Метро не предъявлял каких-либо требований корыстного или политического содержания

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103405 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110400 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119741 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148323 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140470 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187966 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116744 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 114280 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 42851 просмотра
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

6 марта, 17:38 • 34402 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 82001 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 35452 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 114280 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 128416 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 187966 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 168844 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 194602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111646 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123983 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126517 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131132 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127364 просмотра
Актуальное
Прокуратура: минер моста Метро не предъявлял каких-либо требований корыстного или политического содержания

Прокуратура: минер моста Метро не предъявлял каких-либо требований корыстного или политического содержания

Киев  •  УНН

 • 15535 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Киевская местная прокуратура № 4 сообщила, что мужчина, который 18 сентября 2019 года, совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту-метро и совершал хулиганские действия — не выдвигал каких-либо требований корыстного или политического содержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

“По согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия”, — указано в сообщение.

В пресс-службе отметили, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал.

На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не найдено. В результате проведения работниками “КОРД” спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.

Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на личные поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы