Аваков про мінера мосту Метро: я хочу, щоб у цієї людини з'явився шанс, та візьму його на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков на власній сторінці у Facebook прокоментував спробу замінування київського мосту Метро та затримання підозрюваного у вчиненні злочину, пише УНН.
“Це правда... кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві „мінер“ екс-старший сержант Олексій Белько зробив дурні дії... правда і це... Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати — це і наша з вами відповідальність теж”, — вказано у повідомленні.
“Хочу, що б з’явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і „жити нормальним життям“ як він каже. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белько. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто — міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД і хлопців, який проводив вчорашнє затримання”, — додав Аваков.
Як писав УНН, мінеру столичного мосту Метро повідомили про підозру за двома статтями.