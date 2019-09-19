Аваков о минера моста Метро: я хочу, чтобы у этого человека появился шанс и возьму его на поруки

“Это правда... каждый человек должен нести ответственность за свои поступки. Задержанный вчера на мосту в Киеве „минер“ экс-старший сержант Алексей Белько сделал глупые действия... правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже”, — указано в сообщении.

“Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и „жить нормальной жизнью“ как он говорит. Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично — министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД и ребят, проводившего вчерашнее задержание”, — добавил Аваков.

Как писал УНН минеру столичного моста Метро сообщили о подозрении по двум статьям.