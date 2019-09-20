Мінеру столичного мосту Метро проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Прокуратура проситиме для чоловіка, який 18 вересня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.
"Прокуратура проситиме для затриманого тримання під вартою", - повідомила вона.
Клопотання про обрання запобіжного заходу уже надіслали до суду.
Нагадаємо, напередодні за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року, здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.
Як писав УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що візьме на поруки мінера столичного мосту Метро та надасть допомогу у подальшій реабілітації.