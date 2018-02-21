Минэнергоугля: у госбанков 400 млрд грн проблемных кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На сегодняшний день в государственных банках более половины проблемных кредитов. Об этом во время заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
По его словам, на сегодняшний день эта цифра составляет 55%.
"На сегодняшний день 55% проблемных кредитов, 400 млрд гривен. Это ненормально", - отметил министр.
Игорь Насалик настоял на необходимости раскрытия информации о структуре задолженности.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк предложил раскрывать банковскую тайну относительно злостных неплательщиков государственных банков.
Напомним, НБУ принял решение о расширении перечня данных о финансовом состоянии банков и выполнении ими пруденциальных требований, подлежащих обнародованию на сайте Национального банка, а также интернет-страницах коммерческих банков Украины.