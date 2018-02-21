Міненерговугілля: у держбанків 400 млрд грн проблемних кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На сьогоднішній день у державних банках понад половина проблемних кредитів. Про це під час засідання уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
За його словами, на сьогоднішній день ця цифра становить 55% .
“На сьогоднішній день 55% проблемних кредитів, 400 мільярдів гривень. Це ненормально”, — зазначив міністр.
Ігор Насалик наполіг на необхідності розкриття інформації про структуру заборгованості.
У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк запропонував розкривати банківську таємницю стосовно злісних неплатників державних банків.
Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про розширення переліку даних про фінансовий стан банків та виконання ними пруденційних вимог, що підлягають оприлюдненню на сайті Національного банку, а також інтернет-сторінках комерційних банків України.