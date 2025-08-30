Минэкономики Украины о совместном с США инвестфонде: работа продвигается
Работа совместного инвестиционного фонда США и Украины продвигается. Делегация США посетит Украину в сентябре для определения компаний-инвесторов, Украина выставит на аукцион лицензии на добычу полезных ископаемых.
Работа в американо-украинском инвестиционном фонде продвигается. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает УНН.
Детали
"Работа фонда продвигается очень хорошо", - заявил Соболев.
Соболев сообщил, что делегация США должна посетить Украину в сентябре, чтобы решить, какие компании получат выгоду от первых инвестиций американо-украинского фонда полезных ископаемых.
По его словам, Украина также выставит на аукцион больше лицензий, чтобы американские или другие компании могли добывать полезные ископаемые и получать инвестиции от фонда. Это включает объявление на этой неделе об открытии торгов на добычу крупного месторождения лития.
"Это одна из отраслей, которая, по нашему мнению, была бы интересна для американских компаний, чтобы фонд инвестировал в них", – сказал Соболев.
Дополнение
30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.
В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, говорится о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.
В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".
