Минэкономики Украины о совместном с США инвестфонде: работа продвигается

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
13:06 • 2296 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 19862 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 40045 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 138070 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 71559 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 62308 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 84316 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 246592 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 203755 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 97162 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
23%
748мм
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 55849 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01 • 59064 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto08:35 • 10523 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1609:00 • 6604 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 14090 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 6096 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 158406 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 163926 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 246589 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 203753 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 71641 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 205871 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 231315 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 230299 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 213045 просмотра
Актуальное
Старлинк
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
СВИФТ

Минэкономики Украины о совместном с США инвестфонде: работа продвигается

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Работа совместного инвестиционного фонда США и Украины продвигается. Делегация США посетит Украину в сентябре для определения компаний-инвесторов, Украина выставит на аукцион лицензии на добычу полезных ископаемых.

Минэкономики Украины о совместном с США инвестфонде: работа продвигается

Работа в американо-украинском инвестиционном фонде продвигается. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает УНН.

Детали

"Работа фонда продвигается очень хорошо", - заявил Соболев.

Соболев сообщил, что делегация США должна посетить Украину в сентябре, чтобы решить, какие компании получат выгоду от первых инвестиций американо-украинского фонда полезных ископаемых.

По его словам, Украина также выставит на аукцион больше лицензий, чтобы американские или другие компании могли добывать полезные ископаемые и получать инвестиции от фонда. Это включает объявление на этой неделе об открытии торгов на добычу крупного месторождения лития.

"Это одна из отраслей, которая, по нашему мнению, была бы интересна для американских компаний, чтобы фонд инвестировал в них", – сказал Соболев.

Украина начинает конкурс для добычи на месторождении со значительными запасами лития27.08.25, 15:28 • 2604 просмотра

Дополнение

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, говорится о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".

Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30.08.25, 13:03 • 6124 просмотра

Анна Мурашко

ЭкономикаНовости Мира
Укргаздобыча
Соединённые Штаты
Украина