Мінекономіки України про спільний з США інвестфонд: робота просувається
Київ • УНН
Робота спільного інвестиційного фонду США та України просувається. Делегація США відвідає Україну у вересні для визначення компаній-інвесторів, Україна виставить на аукціон ліцензії на видобуток корисних копалин.
Робота в американсько-українському інвестиційному фонді просувається. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV, передає УНН.
Деталі
"Робота фонду просувається дуже добре", - заявив Соболєв.
Соболєв повідомив, що делегація США має відвідати Україну у вересні, щоб вирішити, які компанії отримають вигоду від перших інвестицій американо-українського фонду корисних копалин.
За його словами, Україна також виставить на аукціон більше ліцензій, щоб американські або інші компанії могли видобувати корисні копалини та отримувати інвестиції від фонду. Це включає оголошення цього тижня про відкриття торгів на видобуток великого родовища літію.
"Це одна з галузей, яка, на нашу думку, була б цікавою для американських компаній, щоб фонд інвестував у них", – сказав Соболєв.
Доповнення
30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.
В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".
