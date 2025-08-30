Мінекономіки України про спільний з США інвестфонд: робота просувається

$41.260.00
Ексклюзив
13:06 • 2222 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 19796 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 39979 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 137822 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 71410 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 62179 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 84200 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 246376 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 203587 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 97122 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1609:00
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 203587 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Starlink
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Свіфт

Мінекономіки України про спільний з США інвестфонд: робота просувається

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Робота спільного інвестиційного фонду США та України просувається. Делегація США відвідає Україну у вересні для визначення компаній-інвесторів, Україна виставить на аукціон ліцензії на видобуток корисних копалин.

Мінекономіки України про спільний з США інвестфонд: робота просувається

Робота в американсько-українському інвестиційному фонді просувається. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV, передає УНН.

Деталі

"Робота фонду просувається дуже добре", - заявив Соболєв.

Соболєв повідомив, що делегація США має відвідати Україну у вересні, щоб вирішити, які компанії отримають вигоду від перших інвестицій американо-українського фонду корисних копалин.

За його словами, Україна також виставить на аукціон більше ліцензій, щоб американські або інші компанії могли видобувати корисні копалини та отримувати інвестиції від фонду. Це включає оголошення цього тижня про відкриття торгів на видобуток великого родовища літію.

"Це одна з галузей, яка, на нашу думку, була б цікавою для американських компаній, щоб фонд інвестував у них", – сказав Соболєв.

Україна розпочинає конкурс для видобутку на родовищі зі значними запасами літію27.08.25, 15:28 • 2604 перегляди

Доповнення

30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".

Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30.08.25, 13:03 • 6044 перегляди

Анна Мурашко

ЕкономікаНовини Світу
Укргазвидобування
Сполучені Штати Америки
Україна