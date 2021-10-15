Минэкологии не выполняет указы Президента в достаточном объеме. СНБО просит правительство оценить руководство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины во время сегодняшнего заседания обратился к премьер-министру Украины Денис Шмыгалю, чтобы правительство рассмотрело работу руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“К большому сожалению министерство (защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины — ред.) на сегодня не в достаточном объеме выполняет указы Президента... С соответствующим протокольным поручением было обращение членов СНБО к премьер-министру нашей страны рассмотреть вопрос работы руководства Министерства на ближайшем заседании Кабмина”, — рассказал Данилов.
Добавим, что министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины является Роман Абрамовский.
Дополнение
В прошлом году увольнение Абрамовского отложили.
Верховная Рада сняла с повестки дня проект постановления об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Об возможных кадровых ротациях в правительстве говорят с начала сентября.
Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщал, что в Кабмине планируют 3-4 кадровых замены.