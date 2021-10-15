Мінекології не виконує укази Президента в достатньому обсязі. РНБО просить уряд оцінити керівництво

Цитата

“На превеликий жаль міністерство (захисту довкілля та природних ресурсів України — ред.) на сьогодні не в достатньому обсязі виконує укази Президента... З відповідним протокольним дорученням було звернення членів РНБО до прем’єр-міністра нашої країни розглянути питання роботи керівництва Міністерства на найближчому засіданні Кабміну”, — розповів Данілов.

Додамо, що міністром захисту довкілля та природних ресурсів України є Роман Абрамовський.

Доповнення

Минулого року звільнення Абрамовського відклали.

Верховна Рада зняла із порядку денного проект постанови про звільнення Романа Абрамовського із посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про можливі кадрові ротації в уряді говорять з початку вересня.

Голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія повідомляв, що в Кабміні планують 3-4 кадрових заміни.