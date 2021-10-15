Мінекології не виконує укази Президента в достатньому обсязі. РНБО просить уряд оцінити керівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України під час сьогоднішнього засідання звернулася до прем’єр-міністра України Денис Шмигаль, щоб уряд розглянув роботу керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“На превеликий жаль міністерство (захисту довкілля та природних ресурсів України — ред.) на сьогодні не в достатньому обсязі виконує укази Президента... З відповідним протокольним дорученням було звернення членів РНБО до прем’єр-міністра нашої країни розглянути питання роботи керівництва Міністерства на найближчому засіданні Кабміну”, — розповів Данілов.
Додамо, що міністром захисту довкілля та природних ресурсів України є Роман Абрамовський.
Доповнення
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