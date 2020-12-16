Рада зняла із порядку денного питання про звільнення очільника Міндовкілля Абрамовського

"У нас у порядку денному було питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив надати додатковий час для вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду у залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного", - заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 19 червня поточного року Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови про призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутати України.

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни у п’яти міністерствах. Зокрема, на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів розглядається кандидатура глави Державної служби геології та надр Романа Опімаха.