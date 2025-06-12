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Минагрополитики сообщило аграриям о возможности бронирования большего количества работников: что известно

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Субъекты хозяйствования теперь могут бронировать большее количество военнообязанных работников. Учитываются работники, призванные после 18 мая 2024, если они есть в реестре «Оберіг».

Минагрополитики сообщило аграриям о возможности бронирования большего количества работников: что известно

Минагрополитики сообщило военнообязанным аграриям о возможности бронирования предприятиями большего количества работников, пишет УНН.

К вниманию военнообязанных аграриев: субъекты хозяйствования могут забронировать большее количество работников

- указали в Минагро.

Детали

Отмечается, что субъекты хозяйствования могут забронировать большее количество военнообязанных работников по своему проценту.

"Технические возможности на портале "Дія" обновлены – в общее количество военнообязанных работников учитываются работники, призванные на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Такие работники, как сообщается, учитываются в квоту военнообязанных при условии, что:

  • работник трудоустроен в компании;
    • работник мобилизован после 18 мая 2024 года;
      • мобилизованный работник в сведениях из реестра «Оберіг» имеет статус «Исключен из воинского учета»;
        • в карточке мобилизованного работника указана дата мобилизации после 18 мая 2024 года.

          "Если такой мобилизованный работник не учитывается в квоту - стоит обратиться к оператору ТЦК и СП для проверки данных в реестре "Оберіг"" - отметили в Минагро.

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          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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