Бронирование священнослужителей: в правительстве заявили о существенных сдвигах в этом направлении

В направлении бронирования священнослужителей есть существенные сдвиги. Остается техническая работа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Государство готово делать шаги навстречу церквям и уже их осуществляет. В декабре 2024 года Правительство открыло возможность для бронирования священнослужителей. По состоянию на сейчас в этом направлении есть существенные сдвиги. Остается техническая работа. Дал задание Госслужбе по этнополитике и свободе совести ускорить соответствующие процедуры - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал также об еще одной инициативе — это создание института медицинского капелланства.

"Сейчас соответствующий проект нормативно-правового акта проходит межведомственное согласование", - отметил он.

Дополнение

Шмыгаль во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций подчеркнул, что бойцы Сил обороны нуждаются в усилении духовного сопровождения. По его словам, есть запрос на то, чтобы процесс замещения должностей военных капелланов со стороны церквей и религиозных организаций происходил гораздо быстрее.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) приветствовало решение Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) относительно утверждения Перечня критически важных религиозных организаций, которое позволяет бронировать военнообязанных священнослужителей в соответствии с Приказом № Н-82/11 от 6 июня 2025 года.

Так, 7736 религиозных организаций будут иметь право на оформление в установленном порядке отсрочки (бронирования) на период мобилизации и на военное время.

Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители, занимающие должности в критически важной религиозной организации.

Норма о бронировании не более 50% общего количества военнообязанных работников не распространяется на военнообязанных священнослужителей.