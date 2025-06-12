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"Потребують посилення духовного супроводу": Шмигаль закликав прискорити призначення військових капеланів

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності посилення духовного супроводу українських військових та прискорення процесу заміщення посад військових капеланів.

"Потребують посилення духовного супроводу": Шмигаль закликав прискорити призначення військових капеланів

Бійці Сил оборони потребують посилення духовного супроводу. Про це під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в Україні є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше.

Ще одна своєчасна ініціатива - це створення інституту медичного капеланства. Зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження

- розповів Шмигаль.

Він підкреслив, що величезний обсяг роботи здійснюють волонтери релігійних організацій.

"Це конкретна дієва допомога в усіх громадах, а особливо в прифронтових, де потреби надзвичайно високі", - сказав глава уряду.

Нагадаємо

У березні в Україні було відкрито першу мечеть для військовослужбовців-мусульман "Ас-Салам". У наявності є Коран двома мовами: арабською та українською.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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