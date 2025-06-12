"Потребують посилення духовного супроводу": Шмигаль закликав прискорити призначення військових капеланів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності посилення духовного супроводу українських військових та прискорення процесу заміщення посад військових капеланів.
Бійці Сил оборони потребують посилення духовного супроводу. Про це під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.
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За його словами, в Україні є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше.
Ще одна своєчасна ініціатива - це створення інституту медичного капеланства. Зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження
Він підкреслив, що величезний обсяг роботи здійснюють волонтери релігійних організацій.
"Це конкретна дієва допомога в усіх громадах, а особливо в прифронтових, де потреби надзвичайно високі", - сказав глава уряду.
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У березні в Україні було відкрито першу мечеть для військовослужбовців-мусульман "Ас-Салам". У наявності є Коран двома мовами: арабською та українською.
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