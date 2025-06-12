"Потребуют усиления духовного сопровождения": Шмыгаль призвал ускорить назначение военных капелланов

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 18700 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 57487 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 67653 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 72036 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 82132 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 87972 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 159970 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69256 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 90936 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 63502 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
89%
747мм
Популярные новости

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

11 июня, 15:05 • 44014 просмотра

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 36759 просмотра

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 64547 просмотра

Оккупанты ударили "молнией" по Харькову, поврежден частный дом

11 июня, 16:53 • 7264 просмотра

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

11 июня, 17:58 • 28760 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 64593 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 133724 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 159970 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 350127 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305172 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Майя Санду

Игорь Терехов

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Молдова

Одесса

Сербия

Греция

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 36807 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 66602 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 74579 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 99124 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 78875 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Ми-24

Ил-78

Гривна

Ту-160

"Потребуют усиления духовного сопровождения": Шмыгаль призвал ускорить назначение военных капелланов

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость усиления духовного сопровождения украинских военных и ускорения процесса замещения должностей военных капелланов.

"Потребуют усиления духовного сопровождения": Шмыгаль призвал ускорить назначение военных капелланов

Бойцы Сил обороны нуждаются в усилении духовного сопровождения. Об этом во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Украине есть запрос на то, чтобы процесс замещения должностей военных капелланов со стороны церквей и религиозных организаций происходил гораздо быстрее.

Еще одна своевременная инициатива - это создание института медицинского капелланства. Сейчас соответствующий проект нормативно-правового акта проходит межведомственное согласование

- рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что огромный объем работы осуществляют волонтеры религиозных организаций.

"Это конкретная действенная помощь во всех общинах, а особенно в прифронтовых, где потребности чрезвычайно высоки", - сказал глава правительства.

Напомним

В марте в Украине была открыта первая мечеть для военнослужащих-мусульман "Ас-Салам". В наличии есть Коран на двух языках: арабском и украинском.

Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов28.01.25, 18:26 • 27885 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9