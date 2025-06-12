"Потребуют усиления духовного сопровождения": Шмыгаль призвал ускорить назначение военных капелланов

Бойцы Сил обороны нуждаются в усилении духовного сопровождения. Об этом во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Украине есть запрос на то, чтобы процесс замещения должностей военных капелланов со стороны церквей и религиозных организаций происходил гораздо быстрее.

Еще одна своевременная инициатива - это создание института медицинского капелланства. Сейчас соответствующий проект нормативно-правового акта проходит межведомственное согласование - рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что огромный объем работы осуществляют волонтеры религиозных организаций.

"Это конкретная действенная помощь во всех общинах, а особенно в прифронтовых, где потребности чрезвычайно высоки", - сказал глава правительства.

Напомним

В марте в Украине была открыта первая мечеть для военнослужащих-мусульман "Ас-Салам". В наличии есть Коран на двух языках: арабском и украинском.

Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов