"Потребуют усиления духовного сопровождения": Шмыгаль призвал ускорить назначение военных капелланов
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость усиления духовного сопровождения украинских военных и ускорения процесса замещения должностей военных капелланов.
Бойцы Сил обороны нуждаются в усилении духовного сопровождения. Об этом во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Украине есть запрос на то, чтобы процесс замещения должностей военных капелланов со стороны церквей и религиозных организаций происходил гораздо быстрее.
Еще одна своевременная инициатива - это создание института медицинского капелланства. Сейчас соответствующий проект нормативно-правового акта проходит межведомственное согласование
Он подчеркнул, что огромный объем работы осуществляют волонтеры религиозных организаций.
"Это конкретная действенная помощь во всех общинах, а особенно в прифронтовых, где потребности чрезвычайно высоки", - сказал глава правительства.
Напомним
В марте в Украине была открыта первая мечеть для военнослужащих-мусульман "Ас-Салам". В наличии есть Коран на двух языках: арабском и украинском.
Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов28.01.25, 18:26 • 27885 просмотров