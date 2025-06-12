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Бронювання священнослужителів: в уряді заявили про суттєві зрушення у цьому напрямку

Київ • УНН

 • 1504 перегляди

Уряд України працює над бронюванням священнослужителів, прискорюючи відповідні процедури. Також створюється інститут медичного капеланства для посилення духовного супроводу військових.

Бронювання священнослужителів: в уряді заявили про суттєві зрушення у цьому напрямку

У напрямку бронювання священнослужителів є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Держава готова робити кроки назустріч церквам і вже їх здійснює. У грудні 2024 року Уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямку є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури

- повідомив Шмигаль.

Шмигаль розповів також про ще одну ініціатива — це створення інституту медичного капеланства.

"Зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження", - зазначив він.

Доповнення

Шмигаль під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій наголосив, що бійці Сил оборони потребують посилення духовного супроводу. За його словами, є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) привітало рішення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) щодо затвердження Переліку критично важливих релігійних організацій, яке дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів відповідно до Наказу № Н-82/11 від 6 червня 2025 року.

Так, 7736 релігійних організацій матимуть право на оформлення встановленому порядку відстрочки (бронювання) на період мобілізації та на воєнний час.

Бронюванню підлягатимуть усі військовозобовʼязані священнослужителі, які займають посади в критично важливій релігійній організації.

Норма про бронювання не більше 50% загальної кількості військовозобовʼязаних працівників не поширюється на військовозобовʼязаних священнослужителів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Збройні сили України
Шмигаль Денис Анатолійович
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