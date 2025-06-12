Мінагрополітики повідомило аграріїв про можливість бронювання більшої кількості працівників: що відомо
Київ • УНН
Суб’єкти господарювання тепер можуть бронювати більшу кількість військовозобов’язаних працівників. Враховуються працівники, призвані після 18 травня 2024, якщо вони є в реєстрі «Оберіг».
Мінагрополітики повідомило військовозобов’язаних аграріїв про можливість бронювання підприємствами більшої кількості працівників, пише УНН.
До уваги військовозобов’язаних аграріїв: суб’єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість працівників
Деталі
Зазначається, що суб’єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість військовозобов’язаних працівників за своїм відсотком.
"Технічні можливості на порталі "Дія" оновлено – до загальної кількості військовозобов’язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року", - ідеться у повідомленні.
Такі працівники, як повідомляється, враховуються в квоту військовозобов’язаних за умов, якщо:
- працівник працевлаштований в компанії;
- працівника мобілізовано після 18 травня 2024 року;
- мобілізований працівник у відомостях з реєстру «Оберіг» має статус «Виключено з військового обліку»;
- у картці мобілізованого працівника вказана дата мобілізації після 18 травня 2024 року.
"Якщо такий мобілізований працівник не враховується в квоту - варто звернутися до оператора ТЦК та СП для перевірки даних в реєстрі "Оберіг"" - зазначили у Мінагро.
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