Мінагрополітики повідомило аграріїв про можливість бронювання більшої кількості працівників: що відомо

Мінагрополітики повідомило військовозобов’язаних аграріїв про можливість бронювання підприємствами більшої кількості працівників, пише УНН.

До уваги військовозобов’язаних аграріїв: суб’єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість працівників - вказали у Мінагро.

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Зазначається, що суб’єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість військовозобов’язаних працівників за своїм відсотком.

"Технічні можливості на порталі "Дія" оновлено – до загальної кількості військовозобов’язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року", - ідеться у повідомленні.

Такі працівники, як повідомляється, враховуються в квоту військовозобов’язаних за умов, якщо:

працівник працевлаштований в компанії;

працівника мобілізовано після 18 травня 2024 року;

мобілізований працівник у відомостях з реєстру «Оберіг» має статус «Виключено з військового обліку»;

у картці мобілізованого працівника вказана дата мобілізації після 18 травня 2024 року.

"Якщо такий мобілізований працівник не враховується в квоту - варто звернутися до оператора ТЦК та СП для перевірки даних в реєстрі "Оберіг"" - зазначили у Мінагро.

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