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Миллионерами "Лото-Забавы" стали уже 255 игроков

Миллионерами "Лото-Забавы" стали уже 255 игроков

Киев • УНН

 • 8141 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За все время существования лотереи "Лото-Забава" миллионерами уже стали 255 игроков, сообщает УНН.

Так, по состоянию на 3 ноября текущего года счетчик насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 г. и 255 миллионеров за все время существования лотереи.

В этом году оператор государственных лотерей "М.С.Л." по многочисленным просьбам игроков расширил доступ к лотерее "Лото-Забава", предоставив возможность покупать билеты онлайн. И уже двое игроков стали миллионерами благодаря билетам, приобретенным онлайн на сайте.

Первый миллионер появился во время розыгрыша тиража №898 от 23 октября 2016 года. Игрок из Киевской области зачеркнул три горизонтали с одной льготной подковкой и сорвал один из главных призов самой популярной лотереи страны.

Второй миллион "Лото-Забавы" сорвали в следующем тираже №899 30 октября.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами игры в "Лото-Забава" онлайн, игрокам необходимо посетить официальный сайт лотерейного оператора, перейти на страницу лотереи и нажать на кнопку "Купить билет".

Напомним, в рамках летней акции "Лото-Забава" разыграла дополнительно 1,56 млн гривен. Кроме того, в сентябре стартовала новая лотерейная акция, посвященная Дню рождения "Лото-Забавы", которая продолжалась до 9 октября.

Победителями стали четверо игроков из столицы, Николаевской, Львовской и Винницкой областей. В рамках этой акции разыграли 1 млн грн.

В октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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