Мільйонерами “Лото-Забави” стали вже 255 гравців

Так, станом на 3 листопада поточного року лічильник нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонерів за весь час існування лотереї.

Цього року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців розширив доступ до лотереї “Лото-Забава”, надавши можливість купувати білети онлайн. І вже двоє гравців стали мільйонерами завдяки білетам, придбаним онлайн на сайті.

Перший мільйонер з’явився під час розіграшу тиражу №898 від 23 жовтня 2016 року. Гравець з Київської області закреслив три горизонталі з однією пільговою підковкою та зірвав один з головних призів найпопулярнішої лотереї країни.

Другий мільйон “Лото-Забави” було зірвано у наступному тиражі №899 30 жовтня.

Щоб скористатися всіма перевагами гри у “Лото-Забава” онлайн, гравцям необхідно відвідати офіційний сайт лотерейного оператора, перейти на сторінку лотереї та натиснути на кнопку “Купити білет”.

Нагадаємо, в рамках літньої акції “Лото-Забава” розіграла додатково 1 млн 560 тисяч гривень. Крім того, у вересні стартувала нова лотерейна акція, присвячена Дню народження “Лото-Забави”, яка тривала до 9 жовтня.

Переможцями стали четверо гравців зі столиці, Миколаївської, Львівської та Вінницької областей. У рамках цієї акції розіграно 1 млн грн.

У жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.