Миллион евро лотереи EuroMillions разделили между собой два ирландца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Два ирландца выиграли 1 млн евро в лотерею EuroMillions, передает УНН со ссылкой на местное издание Irish Examiner.
Таким образом, по 500 тыс. евро досталось жителям городов Дублин и Типперэри.
Первый выигрышный билет был продан в столичном торговом центре Square, второй - на сервисной станции XL Prior Park.
Отмечается, что во вторник, 13 марта, будет разыгран джекпот EuroMillions размером в 60 млн евро.
Напомним, в начале 2018 года новоиспеченным миллионером Украины стал 40-летний водитель из Киева, которому посчастливилось купить выигрышный билет лотереи “Лото-Забава”. О том, куда потратит миллионер свои деньги, читайте здесь.