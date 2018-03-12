Мільйон євролотереї EuroMillions розділили між собою два ірландці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Два ірландці виграли 1 млн євро в лотерею EuroMillions, передає УНН з посиланням на місцеве видання Irish Examiner.
Таким чином, по 500 тис. євро дісталося жителям міст Дублін і Тіпперері.
Перший виграшний білет був проданий у столичному торговому центрі Square, другий - на сервісній станції XL Prior Park.
Зазначається, що у вівторок, 13 березня, буде розіграний джекпот EuroMillions в 60 млн євро.
Нагадаємо, на початку 2018 року новоспеченим мільйонером України став 40-річний водій з Києва, якому пощастило купити виграшний білет лотереї "Лото-Забава". Про те, куди витратить мільйонер свої гроші, читайте тут.