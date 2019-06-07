Миллион людей ежедневно подхватывает инфекции, передаваемые половым путем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Каждый день более 1 миллиона человек каждый день заражаются излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
"Согласно данным, которые были выпущены сегодня Всемирной организацией здравоохранения, каждый день более 1 миллиона человек в возрасте 15-49 лет заражаются излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). В результате этого каждый год происходит более 376 миллионов случаев заражения четырьмя инфекциями: хламидиозом, гонореей, трихомониазом и сифилисом", - говорится в сообщении.
Также, по результатам исследования, опубликованным в онлайн-издании "Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения", в 2016 году среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет было 127 миллионов новых случаев хламидиоза, 87 миллионов случаев гонореи, 6,3 миллиона случаев сифилиса и 156 миллионов случаев трихомониаза.
Напомним, Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.