Миллион людей ежедневно подхватывает инфекции, передаваемые половым путем

"Согласно данным, которые были выпущены сегодня Всемирной организацией здравоохранения, каждый день более 1 миллиона человек в возрасте 15-49 лет заражаются излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). В результате этого каждый год происходит более 376 миллионов случаев заражения четырьмя инфекциями: хламидиозом, гонореей, трихомониазом и сифилисом", - говорится в сообщении.

Также, по результатам исследования, опубликованным в онлайн-издании "Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения", в 2016 году среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет было 127 миллионов новых случаев хламидиоза, 87 миллионов случаев гонореи, 6,3 миллиона случаев сифилиса и 156 миллионов случаев трихомониаза.

Напомним, Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.