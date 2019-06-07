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Мільйон людей щодня підхоплює інфекції, які передаються статевим шляхом

Мільйон людей щодня підхоплює інфекції, які передаються статевим шляхом

Київ • УНН

 • 18186 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Кожного дня понад 1 мільйон осіб кожного дня заражаються виліковними інфекціями, які передаються статевим шляхом. Про це повідомляє УНН з посилання на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Згідно з даними, що були випущені сьогодні Всесвітньою організацією охорони здоров'я, кожного дня понад 1 мільйон осіб у віці 15-49 років заражаються виліковними інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). У результаті цього кожен рік відбувається понад 376 мільйонів випадків зараження чотирма інфекціями: хламідіозом, гонореєю, трихомоніазом і сифілісом", - йдеться в повідомленні.

Також, за результатами дослідження, опублікованими в онлайн-виданні "Бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я", у 2016 році серед чоловіків та жінок у віці 15-49 років було 127 мільйонів нових випадків хламідіозу, 87 мільйонів випадків гонореї, 6,3 мільйона випадків сифілісу і 156 мільйонів випадків трихомоніазу.

Нагадаємо, МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.

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