Миллион долларов за боевой самолет: ВР установила вознаграждение за переданную ВСУ военную технику оккупантов

Цитата

"В истории этой войны уже есть случаи передачи оккупантами российской техники ВСУ. Закон №7229, за который сегодня проголосовала ВР, предусматривает, что российские военные будут иметь больше стимулов подрывать потенциал собственной армии и продемонстрировать собственное отношение к этой позорной войны: кроме выплат, им будут гарантировать сохранение в тайне факта передачи, безопасное пребывание на территории Украины, также им будут содействовать в получении новых документов и выезде в третью страну", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, этот закон также поддержит наши "тракторные войска" и непосредственно военнослужащих - выплаты смогут получить военные ВСУ и обычные граждане Украины, которые захватят боеспособную технику.

"Враг все еще имеет много военных машин, значительно больше, чем мы. Должны пополнять парк нашей техники всеми доступными способами",- добавила она.

Вознаграждение предлагается в долларах США:

· Боевой самолет (истребительной и штурмовой авиации) - 1 000 000;

· Боевой вертолет - 500 000;

· Реактивная система залпового огня - 25 000 - 35 000;

· Танк, наземная артиллерия (самоходная) - 100 000;

· Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина - 50 000;

· Военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягача, военные инженерные машины: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладные, разграждения, для прокладки дорог, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных преград - 10 000;

· Корабль 1 или 2 ранга - 1 000 000;

· Уорабль 3 или 4 ранга – 500 000;

· Судна военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000;

· Судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000.

Дополнение

Российский солдат сдал украинским военным танк за вознаграждение.