Не бачив сенсу воювати: рашист за винагороду здав танк українцям

Цитата

"Вже кілька тижнів в Нацполіції ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс, як здатись в полон і здати техніку. Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали", - написав Андрусів.

Деталі

За його словами, виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому.

"Смисла воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - розповів Андрусів.

Він зазначив, що Міша отримав дуже комфортні умови утримання.

"Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем", - зазначив Андрусів.

Доповнення

128-а окрема гірсько-штурмова бригада взяла в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник росармії був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних сил України.



