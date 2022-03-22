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Не видел смысла воевать: рашист за вознаграждение сдал танк украинцам

Киев • УНН

 • 372696 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Российский солдат сдал украинским военным танк за вознаграждение. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передает УНН.

Цитата

"Уже несколько недель в Нацполиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику. Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - написал Андрусив.

Детали

По его словам, оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные убежали домой.

"Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", - рассказал Андрусив.

Он отметил, что Миша получил очень комфортные условия содержания.

"Он также получит 10 тысяч долларов по завершению войны и возможность податься на гражданство. До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем", - отметил Андрусив.

Дополнение

128-а отдельная горно-штурмовая бригада взяла в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Подполковник Росармии был одет в нижнее белье и носки Вооруженных сил Украины.

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