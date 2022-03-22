Штурмовики 128-ї бригади взяли в полон російського підполковника-штабіста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 128-а окрема гірсько-штурмова бригада взяла в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник росармії був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних Сил України, повідомили у 128-й бригаді у Facebook, пише УНН.
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"У ході бойової сутички з росармією штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії (на одному з фото – місце бою й знищена нашими бійцями російська вантажівка).
Ось дані полоненого – Кошель Александр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Постійне місце дислокації в/ч 47084 – м. Владікавказ у республіці Північна Осетія – Аланія", - повідомили у бригаді.
Деталі
Як зазначається, одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. "У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце", - зазначили у бригаді.
"Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України". Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої "другої армії світу", - сказано у повідомленні.
У бригаді відзначили, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, якому особисто робив щоденні доповіді.
Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.
Доповнення
У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами, повідомили у Генштабі ЗСУ.