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Штурмовики 128-й бригады взяли в плен российского подполковника-штабиста

Штурмовики 128-й бригады взяли в плен российского подполковника-штабиста

Киев • УНН

 • 601791 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. 128-я отдельная горно-штурмовая бригада взяла в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Подполковник росармии был одет в нижнее белье и носки Вооруженных Сил Украины, сообщили в 128-й бригаде в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"В ходе боевого столкновения с росармией штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия войсковой части 47084 российской армии (на одном из фото - место боя и уничтоженный нашими бойцами российский грузовик).

Вот данные пленного - Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года рождения, личный номер Ф-905994, военное звание - подполковник. Постоянное место дислокации в/ч 47084 - м. Владикавказ в республике Северная Осетия - Алания", - сообщили в бригаде.

Детали

Как отмечается, сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы, пытаясь его вызволить. "В том числе подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленного доставили в безопасное тыловое место", - отметили в бригаде.

"Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины". Красноречивое доказательство, что штабисты росармии признают - даже трусы и носки ВСУ лучшие нижнее белье перехваленой "второй армии мира", - сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что отчаянные попытки врага вызволить пленного понятны - Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии рф Михаилом Зуськом, которому лично делал ежедневные доклады.

Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам.

Дополнение

У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, которые действуют на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами, сообщили в Генштабе ВСУ.

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