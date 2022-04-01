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Мільйон доларів за бойовий літак: ВР встановила винагороду за передану ЗСУ військову техніку окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон №7229 щодо грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування російську бойову техніку. Про це повідомила голова партії "Слуга народу", нардеп Олена Шуляк у Telegram, пише УНН.

Мільйон доларів за бойовий літак: ВР встановила винагороду за передану ЗСУ військову техніку окупантів

Цитата

"В історії цієї війни вже є випадки передачі окупантами російської техніки ЗСУ. Закон №7229, за який сьогодні проголосувала ВР, передбачає, що російські військові матимуть більше стимулів підривати потенціал власної армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни: крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передачі, безпечне перебування на території України, також їм сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, цей закон також підтримає наші "тракторні війська" і безпосередньо військовослужбовців – виплати зможуть отримати військові ЗСУ і звичайні громадяни України, які захоплять боєздатну техніку.

"Ворог все ще має багато воєнних машин, значно більше, ніж ми. Маємо поповнювати «парк» нашої техніки всіма доступними способами",- додала вона.

Винагорода пропонується у доларах США:

· Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – 1 000 000;

· Бойового вертольота – 500 000;

· Реактивної системи залпового вогню – 25 000 – 35 000;

· Танка, наземної артилерії (самохідної) – 100 000;

· Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 000;

· Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 000;

· Корабля 1 або 2 рангу – 1 000 000;

· Корабля 3 або 4 рангу – 500 000;

· Судна військового (допоміжного) забезпечення – 200 000;

· Судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000.

Доповнення

Російський солдат здав українським військовим танк за винагороду.

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