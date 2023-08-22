Миллиард на оборону: маленькие Черкассы выделили на оборону Украины как большие города-миллионники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Более 800 миллионов гривен направил Черкасский городской совет на оборону страны. Для сравнения: город-миллионник Львов выделил на эти цели не намного большую сумму – 1 миллиард гривен. Об этом отметил Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко в интервью УНН.
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«Мы выделили 846 миллионов гривен на оборону страны. Эта цифра говорит сама за себя. Город Черкассы с населением в триста тысяч жителей – почти 850 миллионов гривен. Это очень хороший результат для нас», - подчеркнул Бондаренко.
Детали
Он отметил, что во время последней сессии из городского бюджета было дополнительно выделено 96 миллионов – на поддержку Вооруженных сил Украины, обеспечение выплат семьям погибших и другие виды помощи для победы нашего государства.
Кроме того, 23,4 миллионов гривен было выделено из бюджета города в течение 7 месяцев нынешнего года на мероприятия, предусмотренные Комплексной программой социальной поддержки защитников государственного суверенитета и независимости Украины и членов их семей – жителей г. Черкассы на 2022-2024 годы.
Добавим
Во время заседания исполнительного комитета, которое состоялось 22 августа, в Черкассах перераспределили еще 1,5 млн грн по обращению одной из воинских частей.
Расходы на обороноспособность включают поддержку военных, полиции, СБУ и спасателей, которые бок о бок стоят на защите государственного суверенитета.