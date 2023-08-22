Мільярд на оборону: маленькі Черкаси виділили на оборону України як великі міста-мільйонники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Понад 800 мільйонів гривень спрямувала Черкаська міська рада на оборону країни. Для порівняння: місто-мільйонник Львів виділило на ці потреби не набагато більшу суму – 1 мільярд гривень. Про це зазначив Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко в інтерв’ю УНН.
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«Ми виділили 846 мільйонів гривень на оборону країни. Ця цифра говорить сама за себе. Місто Черкаси з населенням в триста тисяч жителів – майже 850 мільйонів гривень. Це дуже хороший результат для нас», - наголосив Бондаренко.
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Він зазначив, що під час останньої сесії з міського бюджету було додатково виділено 96 мільйонів – на підтримку Збройних сил України, забезпечення виплат родинам загиблих та інші види допомоги для перемоги нашої держави.
Крім того, 23,4 мільйонів гривень було виділено з бюджету міста упродовж 7 місяців нинішнього року на заходи, передбачені Комплексною програмою соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки.
Додамо
Під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося 22 серпня, в Черкасах перерозподілили ще 1,5 млн грн за зверненням однієї із військових частин.
Видатки на обороноздатність включають підтримку військових, поліції, СБУ та рятувальників, які пліч-о-пліч стоять на захисті державного суверенітету.