Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения должностному лицу Службы безопасности Украины Артему Шилу. Его подозревают в возглавлении организованной группы, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения. Судебное заседание назначено на 4 апреля, передает УНН.

Объявляется перерыв до 4 апреля до 9 утра. - заявила судья ВАКС.

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2 апреля НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.

Сегодня Высший антикорсуд начал слушание дела по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шило по делу махинаций на закупках "Укрзализныци".

Прокурор САП утверждает, Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой, а также привлек к ней своего подчиненного.

Махинации на "Укрзализныце": НАБУ разоблачили деятельность бэк-офиса, который нанес ущерб предприятию на 117 млн грн