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Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шиле, подозреваемому в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, на 4 апреля.
На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице
Пожилая женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Ракитное Киевской области.
Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подтвердила, что не планирует менять текущие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба
Кулеба обсудил с Боррелем активизацию усилий по поиску дополнительных систем Patriot для Украины, текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и следующий пакет санкций ЕС против России.
Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере
Президент Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Португалии Луиша Монтенегро и обсудил с ним оборонные соглашения, двустороннее соглашение о безопасности и будущие совместные контакты.
В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно
В зернохранилище площадью 1000 квадратных метров в ростове-на-дону, россия, вспыхнул пожар, вероятно, с уборочной техникой и топливом, причина которого пока неизвестна.
На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА
11-летний мальчик погиб после того, как его семья тайно вернулась в опасное село в Харьковской области, несмотря на то, что была эвакуирована ранее, в результате вражеского обстрела.
Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор
Сотруднику Службы безопасности Украины Артему Шило и еще 6 лицам сообщено о подозрении по делу о мошенничестве с хищением почти 95 миллионов гривен во время закупок "Укрзализныци".
В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих
Для эффективной защиты прав военнослужащих и их семей в Украине создано Центральное управление по делам защиты прав военнослужащих - институт военного омбудсмена.
"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф
Сотни украинских детей, похищенных из Донецкой области, были помещены в детские учреждения в 15 регионах россии, и по меньшей мере 285 из них попали в российский федеральный банк данных о детях-сиротах, говорится в расследовании журналистов.