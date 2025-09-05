"Миллион под прикрытием": в ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция с гарантированными подарками

Во всеукраинской сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция, и уже сотни людей со всех уголков Украины успели получить свои бонусы за покупки в магазинах.

До 30 сентября каждый покупатель имеет шанс получить гарантированный подарок: достаточно совершить покупку от 300 гривен или приобрести товар со специальной отметкой и сразу получить скретч-карту с гарантированным подарком. Выигрыш становится известен мгновенно, без каких-либо ожиданий или розыгрышей!

Условия участия в акции

— Скретч-карта, которая выдается гостю, открывает скидки на следующие покупки и скидки на товары: под защитным слоем скрываются бонусы и сюрпризы, которые можно использовать до 30 ноября

— Чем больше покупок и специальных товаров — тем больше карт, а значит и шансов на дополнительную выгоду.

На этот раз ЭКО МАРКЕТ сделал из всеукраинской акции настоящий квест в стиле шпионской игры. Посетители магазинов "охотятся" за скидками, а скретч-карты становятся своеобразными "кодами доступа" к бонусам и подаркам.

"Мы хотим сделать экономию интересной. Это не просто акция — это целая история, где наши покупатели становятся агентами на задании, открывают секретные коды и получают свои призы. Это добавляет игре приятного азарта и делает обыденные покупки веселее", — комментируют в ЭКО МАРКЕТ.

В компании отмечают, что акция вызвала высокий интерес среди покупателей. Уже десятки тысяч украинцев в Киеве, Херсоне, Николаеве, Белой Церкви и других городах совершили покупки в сети и получили свои гарантированные подарки.

"Мы видим, как активно присоединяются наши гости, и это еще раз доказывает: даже небольшие ежедневные покупки могут дарить ощущение игры и неожиданную приятность. Для нас главное — поблагодарить клиентов за доверие и сделать их опыт покупок позитивным и эмоциональным", — отмечают в компании.

Акция "Миллион под прикрытием" продолжается во всех супермаркетах сети до конца сентября. Так что самое время попробовать себя в "шпионской охоте" и открыть собственный секретный код выгоды вместе с ЭКО МАРКЕТ.