"Миллион под прикрытием": в ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция с гарантированными подарками

4 сентября, 17:30 • 17537 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 37205 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 31124 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 34417 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 37254 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 28801 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 23909 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 51616 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 42121 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 45390 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 293870 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 287159 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 279246 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 42589 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 5726 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 13888 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 40256 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 29998 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
4 сентября, 05:20 • 51621 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 48175 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Франция
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 16347 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 40256 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 17277 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 22808 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 24730 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
"Миллион под прикрытием": в ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция с гарантированными подарками

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ продолжает акцию "Миллион под прикрытием" до 30 сентября. Покупатели получают скретч-карты с гарантированными подарками за покупки от 300 гривен.

"Миллион под прикрытием": в ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция с гарантированными подарками

Во всеукраинской сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ продолжается национальная акция, и уже сотни людей со всех уголков Украины успели получить свои бонусы за покупки в магазинах.

До 30 сентября каждый покупатель имеет шанс получить гарантированный подарок: достаточно совершить покупку от 300 гривен или приобрести товар со специальной отметкой и сразу получить скретч-карту с гарантированным подарком. Выигрыш становится известен мгновенно, без каких-либо ожиданий или розыгрышей!

Условия участия в акции

— Скретч-карта, которая выдается гостю, открывает скидки на следующие покупки и скидки на товары: под защитным слоем скрываются бонусы и сюрпризы, которые можно использовать до 30 ноября

— Чем больше покупок и специальных товаров — тем больше карт, а значит и шансов на дополнительную выгоду.

На этот раз ЭКО МАРКЕТ сделал из всеукраинской акции настоящий квест в стиле шпионской игры. Посетители магазинов "охотятся" за скидками, а скретч-карты становятся своеобразными "кодами доступа" к бонусам и подаркам.

"Мы хотим сделать экономию интересной. Это не просто акция — это целая история, где наши покупатели становятся агентами на задании, открывают секретные коды и получают свои призы. Это добавляет игре приятного азарта и делает обыденные покупки веселее", — комментируют в ЭКО МАРКЕТ.

В компании отмечают, что акция вызвала высокий интерес среди покупателей. Уже десятки тысяч украинцев в Киеве, Херсоне, Николаеве, Белой Церкви и других городах совершили покупки в сети и получили свои гарантированные подарки.

"Мы видим, как активно присоединяются наши гости, и это еще раз доказывает: даже небольшие ежедневные покупки могут дарить ощущение игры и неожиданную приятность. Для нас главное — поблагодарить клиентов за доверие и сделать их опыт покупок позитивным и эмоциональным", — отмечают в компании.

Акция "Миллион под прикрытием" продолжается во всех супермаркетах сети до конца сентября. Так что самое время попробовать себя в "шпионской охоте" и открыть собственный секретный код выгоды вместе с ЭКО МАРКЕТ.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Украина
Белая Церковь
Николаев
Херсон
Киев