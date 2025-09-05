$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 17541 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 37216 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 31130 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 34422 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 37260 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28803 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23912 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51621 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42124 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 45393 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51621 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 48175 перегляди
“Мільйон під прикриттям”: в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ продовжує акцію "Мільйон під прикриттям" до 30 вересня. Покупці отримують скретч-карти з гарантованими подарунками за покупки від 300 гривень.

“Мільйон під прикриттям”: в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками

У всеукраїнській мережі супермаркеті ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція і вже сотні людей зі всіх куточків України встигли отримати свої бонуси за покупки в магазинах.

До 30 вересня кожен покупець має шанс отримати гарантований подарунок: достатньо зробити покупку від 300 гривень або придбати товар зі спеціальною позначкою і одразу отримати скретч-карту з гарантованим подарунком. Виграш стає відомий миттєво, без жодних очікувань чи розіграшів!

Умови участі в акції

— Скретч-карта, яка видається гостю, відкриває знижки на наступні покупки та знижки на товари: під захисним шаром ховаються бонуси та сюрпризи, які можна використати до 30 листопада

— Чим більше покупок і спеціальних товарів — тим більше карток, а отже і шансів на додаткову вигоду.

Цього разу ЕКО МАРКЕТ зробив із всеукраїнської акції справжній квест у стилі шпигунської гри. Відвідувачі магазинів "полюють" за знижками, а скретч-карти стають своєрідними "кодами доступу" до бонусів та подарунків.

"Ми хочемо зробити економію цікавою. Це не просто акція — це ціла історія, де наші покупці стають агентами на завданні, відкривають секретні коди та отримують свої призи. Це додає грі приємного азарту і робить буденні покупки веселішими", — коментують в ЕКО МАРКЕТ.

У компанії відзначають, що акція викликала високий інтерес серед покупців. Уже десятки тисяч українців у Києві, Херсоні, Миколаєві, Білій Церкві  та інших містах здійснили покупки в мережі та отримали свої гарантовані подарунки.

 "Ми бачимо, як активно долучаються наші гості і це ще раз доводить: навіть невеликі щоденні покупки можуть дарувати відчуття гри та несподівану приємність. Для нас головне — подякувати клієнтам за довіру і зробити їхній досвід покупок позитивним та емоційним", — зазначають у компанії.

Акція "Мільйон під прикриттям" триває у всіх супермаркетах мережі до кінця вересня. Тож саме час спробувати себе у "шпигунському полюванні" та відкрити власний секретний код вигоди разом з ЕКО МАРКЕТ.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Україна
Біла Церква
Миколаїв
Херсон
Київ