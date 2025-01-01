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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миллион человек на Таймс-сквер: как Нью-Йорк встретил 2025 год

Миллион человек на Таймс-сквер: как Нью-Йорк встретил 2025 год

Киев  •  УНН

 • 8851 просмотра

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На Таймс-сквер в Нью-Йорке собрался миллион людей для празднования Нового года с традиционным падением праздничного шара. Несмотря на дождь и усиленные меры безопасности, шоу включало выступления звезд и тонну конфетти.

Примерно 1 миллион человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке в США, чтобы посмотреть, как в ночь на Новый 2025-й год по традиции падает новогодний шар, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Шоу официально началось в 18 часов по местному времени, когда на шаре зажглись огни и его подняли на One Times Square. Вечером выступили Кэрри Андервуд, Jonas Brothers, Марк Эмбор, Микки Хайтон, Рита Ора, TLC и другие.

В 23:59 начался 60-секундный отсчет - и полетело конфетти. В полночь огни на шаре погасли и ожили цифры "2025".

Конец шоу был в 00:15, после чего должна была начаться уборка. Должны убрать более 1 тонны конфетти.

Зрители начали собираться еще до рассвета, включая одну группу друзей, которые прилетели из Токио. Некоторые взяли с собой одеяла, пончо и грелки для рук, а у других были закуски, и даже жареная курица.

"Я в восторге от этого. Я действительно рада быть здесь. Я никогда этого не делала. Я всегда хотела это сделать с самого детства, и вот я здесь", - сказала жительница Лос-Анджелеса Шонтей Шеппард.

"Мы очень взволнованы. Мы ждали этой поездки несколько месяцев, потому что мы действительно хотим увидеть, о чем говорят люди, когда вы рассказываете о, знаете, новогодней ночи в Нью-Йорке", - сказала Элиза Корлиано, итальянская туристка.

Даже проливной дождь не смог испортить настроение толпы. При этом сообщается, что много новогодних фейерверков в 2025 году в Нью-Йорке отменены из-за погоды.

Полицейское управление Нью-Йорка заявило, что они имели "огромное" количество полицейских ресурсов вокруг Таймс-сквер и за его пределами, на фоне того, как город готовился к всемирно известному празднованию Нового года.

В управлении заявили, что нет никакой угрозы, и ведомство работает в так называемой "обстановке повышенной угрозы", чтобы гарантировать, что ночь пройдет без проблем.

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год31 дек. 2024, 10:43 • 100561 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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