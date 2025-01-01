Мільйон людей на Таймс-сквер: як Нью-Йорк зустрів 2025 рік
Київ • УНН
На Таймс-сквер у Нью-Йорку зібрався мільйон людей для святкування Нового року з традиційним падінням святкової кулі. Незважаючи на дощ та посилені заходи безпеки, шоу включало виступи зірок та тонну конфетті.
Приблизно 1 мільйон людей зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку в США, щоб подивитися, як у ніч на Новий 2025-й рік за традицією падає новорічна куля, пише УНН з посиланням на CBS News.
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Шоу офіційно розпочалося о 18 годині за місцевим часом, коли на кулі запалилися вогні і її підняли на One Times Square. Увечері виступили Керрі Андервуд, Jonas Brothers, Марк Ембор, Міккі Гайтон, Ріта Ора, TLC та інші.
О 23:59 розпочався 60-секундний відлік - і полетіло конфетті. Опівночі вогні на кулі згасли й ожили цифри "2025".
Кінець шоу був о 00:15, після чого мало розпочатися прибирання. Мають прибрати понад 1 тонну конфетті.
Глядачі почали збиратися ще до світанку, включаючи одну групу друзів, які прилетіли з Токіо. Деякі взяли з собою ковдри, пончо та грілки для рук, а в інших були закуски, і навіть смажена курка.
"Я в захваті від цього. Я дійсно рада бути тут. Я ніколи цього не робила. Я завжди хотіла це зробити з самого дитинства, і ось я тут", - сказала жителька Лос-Анджелеса Шонтей Шеппард.
"Ми дуже схвильовані. Ми чекали на цю поїздку кілька місяців, тому що ми дійсно хочемо побачити, про що говорять люди, коли ви розповідаєте про, знаєте, новорічну ніч у Нью-Йорку", - сказала Еліза Корліано, італійська туристка.
Навіть проливний дощ не зміг зіпсувати настрій натовпу. При цьому повідомляється, що багато новорічних феєрверків у 2025 році в Нью-Йорку скасовано через погоду.
Поліцейське управління Нью-Йорка заявило, що вони мали "величезну" кількість поліцейських ресурсів навколо Таймс-сквер і за його межами, на тлі того, як місто готувалося до всесвітньо відомого святкування Нового року.
В управлінні заявили, що немає жодної загрози, і відомство працює у так званій "обстановці підвищеної загрози", щоб гарантувати, що ніч пройде без проблем.
Святкування розпочалися: Кірибаті першою у світі зустріла 2025 рік31.12.24, 12:43 • 102043 перегляди