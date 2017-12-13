Милевского признан лучшим нападающим белорусского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По итогам голосования болельщиков ФК "Динамо-Брест", лучшим нападающим команды в прошлом сезоне был признан украинец Артем Милевский. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
В опросе за бывшего игрока национальной сборной Украины отдали свои голоса почти половина респондентов - 48,1 процента. На втором месте расположился Нивалдо с результатом 18 процентов. Замкнул тройку Джоэль Фамейе с результатом 17,5.
Отметим, что в прошлом сезоне Милевский целом провел 18 поединков за коллектив из Бреста, отличился пять раз и отдал шесть голевых пасов. По итогам сезона "Динамо" заняло четвертое место в турнирной таблице первенства Беларуси.
Как сообщалось ранее, Милевский может продолжить карьеру в составе чемпиона Болгарии.