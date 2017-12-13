Мілевського визнано кращим нападником білоруського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За підсумками голосування уболівальників ФК "Динамо-Брест", кращим нападником команди в минулому сезоні був визнаний українець Артем Мілевський. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
В опитуванні за колишнього гравця національної збірної України віддали свої голоси майже половина респондентів - 48,1 відсотки. На другому місці розташувався Нівалдо з результатом 18 відсотків. Замкнув трійку Джоель Фамейе з результатом 17,5.
Зазначимо, що у минулій кампанії Мілевський загалом провів 18 поєдинків за колектив з Бресту, відзначився п'ять разів і віддав шість гольових пасів. За підсумками сезону "Динамо" зайняло четверте місце в турнірній таблиці першості Білорусі.
Як повідомлялося раніше, Мілевський може продовжити кар'єру у складі чемпіона Болгарії.