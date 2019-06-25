Микроавтобус влетел в грузовик на Одесской трассе, семь пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня на трассе "Киев - Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого микроавтобус столкнулся с грузовиком, который двигался впереди. В результате были госпитализированы семь пассажиров микроавтобуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Сегодня около семи утра на 350-м км автодороги Киев-Одесса водитель микроавтобуса Nissan столкнулся с грузовиком Volvo, двигавшемся впереди. В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем.
"Сейчас полицейские выясняют подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.
Напомним, в результате столкновения двух грузовиков на автодороге "Житомир - Киев" погиб водитель одного из транспортных средств.