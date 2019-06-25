Мікроавтобус влетів у вантажівку на Одеській трасі, семеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні на трасі "Київ - Одеса" сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, що рухалася попереду. У результаті було госпіталізовано сім пасажирів мікроавтобусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
"Сьогодні близько сьомої ранку на 350-му км автошляху Київ-Одеса водій мікроавтобуса Nissan здійснив зіткнення з вантажівкою Volvo, що рухалася попереду. Внаслідок аварії семеро пасажирів мікроавтобусу отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі вони госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, ДТП сталася через те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом.
"Наразі поліцейські з’ясовують детальні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у результаті зіткнення двох вантажівок на автодорозі "Житомир – Київ" загинув водій одного з транспортних засобів.