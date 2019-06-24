У ДТП з вантажівками на в'їзді у Київ загинув один водій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У результаті зіткнення двох вантажівок на автодорозі "Житомир – Київ" загинув водій одного з транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Автопригода сталася вночі на території Святошинського району столиці на автодорозі "Житомир - Київ". За попередньою інформацією, під час керування водій вантажного автомобіля DAF скоїв наїзд на транспортний засіб Scania, який рухався попереду нього. У результаті аварії водій машини DAF, 1989 року народження, загинув від отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та механізм ДТП.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на автодорозі "Київ-Чоп", частиною якої і є Житомирська траса, сталася ДТП з постраждалими.