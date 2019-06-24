В ДТП с грузовиками на въезде в Киев погиб один водитель

"Автопроисшествие произошло ночью на территории Святошинского района столицы на автодороге "Житомир - Киев". По предварительной информации, во время управления водитель грузового автомобиля DAF совершил наезд на транспортное средство Scania, которое двигалось впереди него. В результате аварии водитель машины DAF, 1989 года рождения, погиб от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины и механизм ДТП.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

Напомним, на автодороге "Киев-Чоп", частью которой и является Житомирская трасса, произошло ДТП с пострадавшими.