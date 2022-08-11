Николаевская область: враг ударил "Смерчем" по инфраструктуре порта

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"Скованный нашими действиями в продвижении по суше, враг авиационными ударами терроризирует освобожденные населенные пункты и наши позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенные пункты в тыловых районах. "Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", - сообщает ОК "Юг".

Детали

Также там указали, что "Градами" обстрелян Никополь, где повреждены 7 зданий, 2 школы, ранены 9, погибли 3 гражданских, и Большая Костромка, где повреждены 1 здание, без человеческих потерь.

При этом отмечается, что обстановка в операционной зоне на южном направлении напряжена, но контролируется. "Враг не имеет существенных изменений в составе и положении сил, боевые действия ведет по занимаемому рубежу обороны", - отметили в командовании.

Дополнение

Российские оккупанты ночью обстреляли Константиновку в Николаевском районе.