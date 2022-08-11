Миколаївщина: ворог вдарив "Смерчем" по інфраструктурі порту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Миколаївській області російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру з РСЗВ "Смерч", повідомили в оперативному командуванні у Facebook, пише УНН.
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"Скований нашими діями у просуванні суходолом, ворог авіаційними ударами тероризує вивільнені населені пункти та наші позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населені пункти в тилових районах. "Смерчем" атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини", - повідомили в ОК "Південь".
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Також там вказали, що "Градами" обстріляно Нікополь, де пошкоджено 7 будівель, 2 школи, поранено 9, загинуло 3 цивільних, та Велику Костромку, де пошкоджено 1 будівлю, без людських втрат.
При цьому зазначається, що обстановка в операційній зоні на південному напрямку напружена, але контрольована. "Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні сил, бойові дії веде по займаному рубежу оборони", - зазначили у командуванні.
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Російські окупанти вночі обстріляли Костянтинівку у Миколаєвському районі.