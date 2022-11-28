Николаевская область: враг бьет по береговой линии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по акватории Очаковской громады, а также осуществили артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 28 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, обстрелы вчера были в Николаевском районе:
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- 27 ноября с 9:10 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
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- 27 ноября ориентировочно в 9:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.
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В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по информации главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.
Кинбурнскую косу в Николаевской области пока контролирует враг.