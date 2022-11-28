Николаевская область: враг бьет по береговой линии

Детали

По данным главы ОВА, обстрелы вчера были в Николаевском районе:



27 ноября с 9:10 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.



27 ноября ориентировочно в 9:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.



В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по информации главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.

Кинбурнскую косу в Николаевской области пока контролирует враг.