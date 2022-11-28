Миколаївщина: ворог б'є по береговій лінії

Деталі

За даними голови ОВА, обстріли вчора були у Миколаївському районі:



27 листопада з 9:10 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



27 листопада орієнтовно о 9:40 ворог здійснював артилерійський обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.



У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за інформацією голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

Кінбурнську косу у Миколаївській області поки контролює ворог.