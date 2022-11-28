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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27513 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Миколаївщина: ворог б'є по береговій лінії

Миколаївщина: ворог б'є по береговій лінії

Київ • УНН

 • 796117 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали ударів по акваторії Очаківської громади, а також здійснили артилерійській обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, обстріли вчора були у Миколаївському районі:

  • 27 листопада з 9:10 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • 27 листопада орієнтовно о 9:40 ворог здійснював артилерійський обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за інформацією голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

Кінбурнську косу у Миколаївській області поки контролює ворог.

Українські Національні Новини

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