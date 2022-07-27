Николаевская область: в результате ночного вражеского обстрела уничтожено 230 га урожая пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате ночного вражеского обстрела в Николаевской области уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы. Об этом информирует ГУ ГСЧС в Николаевской области, пишет УНН.
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“Из-за попадания вражеских боеприпасов и обломков от них уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы, который бережно выращивали николаевские фермеры вблизи села Котлярово Шевченковской территориальной громады Николаевского района. Пожар тушили местные жители и дежурное отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части 2 ДПРЗ”, – говорится в сообщении.
Детали
По этой же причине горело поле с ячменем на площади 4 га вблизи села Котлярово, пшеница на корне 2,5 га неподалеку села Лиманы Галицыновской ТГ Николаевского района, сухая трава на общей площади более 1,5 га за пределами пгт Березнеговатое Березнеговатской ТГ Баштанского района.
Также дважды горели хозяйственные постройки в селе Весняное на площади 35 кв. м и с. Шевченково на площади 150 кв. м, а также автомобиль Fiat Ducato на одном из предприятий Николаева.
Из-за неосторожного обращения с огнем и поджогов со стороны неустановленных лиц горели сухая трава, мусор, солома и пожнивные остатки в Новобугской, Казанковской, Баштанской ТГ Баштанского района, Нечаянской, Куцурубской, Коблевской, Очаковской ТГ Николаевского района на общей площади около 30 га.
Всего в течение суток в Николаевской области возникло 19 пожаров, 8 из которых в результате обстрелов. Пострадавших и травмированных нет.
На все вызовы было обеспечено оперативное реагирование подразделений ГСЧС.
Дополнение
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Николаев 27 июля утром снова обстреляли российские оккупанты.