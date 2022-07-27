Миколаївщина: внаслідок нічного ворожого обстрілу знищено 230 га врожаю пшениці

Цитата

“Через влучення ворожих боєприпасів та уламків від них знищено 230 гектарів врожаю пшениці, який дбайливо вирощували миколаївські фермери поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. Пожежу гасили місцеві мешканці та чергове відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ”, – йдеться в повідомленні.

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З цієї ж причини горіло поле з ячменем на площі 4 га поблизу села Котляреве, пшениця на корені 2,5 га неподалік села Лимани Галицинівської ТГ Миколаївського району, суха трава на загальній площі понад 1,5 га за межами смт Березнегувате Березнегуватської ТГ Баштанського району.

Також двічі горіли господарчі будівлі у селі Весняне на площі 35 кв. м та с. Шевченкове на площі 150 кв. м, а також автомобіль Fiat Ducato на одному з підприємств Миколаєва.

Через необережне поводження з вогнем та підпали з боку невстановлених осіб горіли суха трава, сміття, солома та пожнивні залишки у Новобузькій, Казанківській, Баштанській ТГ Баштанського району, Нечаянській, Куцурубській, Коблівській, Очаківській ТГ Миколаївського району на загальній площі близько 30 га.

Загалом, протягом доби на Миколаївщині виникло 19 пожеж, 8 з яких внаслідок обстрілів. Постраждалих та травмованих немає.

На всі виклики було забезпечено оперативне реагування підрозділів ДСНС.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаїв 27 липня вранці знову обстріляли російські окупанти.