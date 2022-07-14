Николаевская область: вчера оккупанты ранили еще 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Вчера, 13 июля, в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области ранения получили еще 20 мирных жителей. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"В общей сложности за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 20 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.
Детали
Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Шевченковской громадах и городе Баштанка.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 335 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.
Добавим
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром оккупанты попали в два учебных заведения. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад.
Кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома.
Пока известно об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.
Напомним
Сегодня утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.